Tegen vluchtheuvel 30 juni 2018

02u50 0

In volle avondspits reed een automobilist in op een vluchtheuvel net voorbij het kruispunt Vijfhuizen in Erpe richting Zottegem. Heel wat glas belandde op straat. De brandweer ruimde alles op. Door het ongeval was er hinder voor het verkeer. (KMJ)