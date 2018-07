Tegen middenberm E40 02 juli 2018

02u24 0

Een chauffeur belandde zondagmorgen rond 3 uur op de E40 richting kust tussen Erpe-Mere en Wetteren tegen de middenberm. Het is niet duidelijk waardoor de chauffeur, die enkel wat blauwe plekken opliep, ter hoogte van Vlierzele de controle over het stuur verloor. Door het ongeval was de linkerrijstrook korte tijd versperd. (KMJ)