Tegen geparkeerde wagen 20 maart 2018

De chauffeur die in de nacht van vrijdag op zaterdag kort na middernacht tegen een geparkeerde wagen reed langs Dorent in Burst was serieus boven zijn theewater. De man stapte ongedeerd uit zijn wagen, maar legde vervolgens een positieve ademtest af. Het rijbewijs van de man werd alvast ingetrokken voor een periode van vijftien dagen. De politierechter zal daar zonder twijfel nog een stevige geldboete en extra periode aan toevoegen. (KMJ)