Technieker test rookalarm benzinestation: groot brandweeralarm KOEN MOREAU

27 februari 2019

18u13 0 Erpe-Mere Het rookalarm van het Total-benzinestation aan de inrit van het gemeentelijk domein Steenberg in Erpe-Mere zorgde woensdag omstreeks 17.30 uur andermaal voor paniek.

Een technieker was de installatie aan het testen en daarbij kwam rook vrij. Passanten op de Oudenaardsesteenweg alarmeerden meteen de hulpdiensten omwille van een ‘brandend benzinestation’. De politie en een vijftal brandweerwagens uit Aalst en Lede haastten zich door de drukke avondspits naar de inrit van het domein Steenberg. Daar bleek snel dat er niks aan de hand was. Op 31 december werd de brandweer eveneens gealarmeerd toen er, na een defect aan het alarm, bij het verluchten rook uit de deur van de shop kwam. “We hopen dat men er in de toekomst aan denkt meteen preventief de 100-centrale te verwittigen”, aldus de brandweer.