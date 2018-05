Te warm? Zoek deze zomer eens verkoeling bij een cocktailijsje 08 mei 2018

02u46 4 Erpe-Mere Vergeet blauwe en groene wijnen. De hype van deze zomer worden 'frozen cocktails'. "Lekker, hip en met slechts 53 calorieën."

Daar is de lente, daar is de zon. En daar zijn ook de eerste ideeën voor de nieuwe zomerhypes. Na de lancering van blauwe en groene wijnen vorig jaar vond wijnimporteur en schepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V) uit Erpe-Mere iets nieuw. "Dit jaar zijn speciaal gekleurde wijnen volledig passé. Gelukkig vond ik een hip alternatief", vertelt hij. De man importeert voortaan vloeibaar cocktailijs in een vijftal exotische smaken.





"Met smaken als Mojito, Limoncello, Vodka Energy, Pinacolada en Strawberry Daiquiri maken we de zomer nog zomerser", meent hij. De hippe ijsjes worden in vloeibare vorm verkocht en zijn meermaals invriesbaar. "Ideaal voor tuinfeesten, beachbars en festivals." Dat laatste heeft zoon Jonas eveneens begrepen. Samen met vriend Nils Vervaene schuimt hij deze zomer per bakfiets festivals af. "Met een job in het onderwijs hebben we veel tijd in de zomer. Daarnaast zijn onze cocktailijsjes het ideale excuus voor een geweldige festivalzomer", lachen ze. Een 'frozen cocktail' bevat slechts 5 procent alcohol en zal tussen de 2 en 3 euro kosten. "Afhankelijk van het aangekochte volume en het standgeld van de locatie." Proeven kan deze zomer alvast tijdens de Zomerconcerten op het domein Steenberg. Meer info op www.24ice.com, de Facebookpagina 24 Ice Belgium of bij Johan Van Vaerenbergh via 0472/45.11.49.





(KMJ)