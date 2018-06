Te hoog geladen kraan vast onder snelwegbrug E40 05 juni 2018

Het domein Steenberg bracht nog meer ongeluk maandagmiddag. Een vrachtwagenchauffeur van een firma uit Geraardsbergen botste iets voor 15 uur tegen de snelwegbrug van de E40 in Erpe-Mere met een net op het domein Steenberg opgeladen graafkraan. "Ik kwam met een enorme schok van 41 km/u tot stilstand. Allemaal doordat de schep van de kraan slecht gepositioneerd stond", aldus de chauffeur. De man had overigens geluk bij een ongeluk. "Eigenlijk reed ik de oprit naar Brussel voorbij terwijl ik naar Vorst moest, maar dit kon beter hier gebeuren dan op de E40." Door het ongeval was één rijstrook lange tijd afgesloten voor het verkeer. (KMJ)