Tafeltennisclub Erpe-Mere bloeit als nooit tevoren: oprichter Willy (82) nog steeds in de weer KOEN MOREAU

14 februari 2019

06u01 0 Erpe-Mere Willy Ooghe (82) is 34 jaar nadat hij tafeltennisclub Erpe-Mere oprichtte nog steeds van de partij.

De gedrevenheid waarmee hij dat doet is buitengewoon en dat bleek net nog tijdens het eetfestijn dat de vereniging gaf in het Patronaat in Mere. “Dergelijke organisatie was intussen tien jaar geleden. Doordat we steeds meer jonge spelers hebben die onze club recreatief en competitief versterken, was een extra zakcentje welkom”, vertelt de man. Iets dat probleemloos lukte dankzij de hulp van velen. De club is dan ook klaar om er nog eens 34 jaar bij te doen en hopelijk kan Willy daar nog heel lang bij zijn. Voor de geïnteresseerden: training elke woensdagavond voor de jeugd vanaf 18 uur, de rest sluit later aan, in sporthal Steenberg.