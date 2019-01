Stroompannes teisteren Steenstraat: supermarkt moet sluiten KOEN MOREAU

31 januari 2019

20u14 0 Erpe-Mere De Steenstraat in Mere heeft sinds donderdagnamiddag te kampen met elektriciteitsproblemen.

Omstreeks 14.45 uur was er een eerste panne. Die trof ongeveer honderd huizen in de Steenstraat en Cauwenbergstraat waaronder ook slagerij Kris en de Mini Market supermarkt aan de Vijfhoek. Die laatste moest tijdelijk de deuren sluiten. Een uurtje later was er opnieuw elektriciteit, maar rond 18 uur was er alweer een nieuwe beperktere panne. Die trof ongeveer twintig huizen in de Steenstraat. Eandis zoekt momenteel een oplossing.