Stroompanne treft Zandstraat op zondagavond KOEN MOREAU

10 februari 2019

20u09 5 Erpe-Mere Zondagavond werd voor heel wat inwoners van Erondegem aanpassen.

Door een elektriciteitspanne viel het licht in een deeltje van de Zandstraat uit tussen 17 uur en 18 uur. Een tweede panne omstreeks 19.15 uur had helaas een veel groter bereik. Technici van Fluvius, de nieuwe naam van Eandis, werden andermaal opgeroepen om tegen 22 uur de stroomtoevoer te herstellen. Doordat een verdeelkast van Telenet in de getroffen zone lag, had de panne ook invloed Telenet-klanten in de omgeving van Erondegem.