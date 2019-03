Stormschade krijgt SK Aaigem niet klein: geen invloed voor trainingen en wedstrijden KOEN MOREAU

11 maart 2019

17u57 0 Erpe-Mere De zware stormschade aan de tribune van voetbalclub SK Aaigem heeft geen invloed voor trainingen en wedstrijden.

Niet alleen de tribune, maar ook enkele verplaatsbare doelen, een doelnet en de palen van het opvangnet van het B-terrein raakten zondagmiddag beschadigd door de zware storm die onze regio teisterde. Het was overigens niet de eerste keer dat de tribune van SK Aaigem door een storm vernield raakte.

“Enkele jaren geleden raakte onze tribune nog heviger beschadigd dan nu. Deze tribune was nochtans steviger en de dakconstructie werd extra verankerd. Toch werd het dak er ook dit keer afgeblazen”, vertelt secretaris Johnny De Munter.

Desondanks komt de clubwerking niet in het gedrang. “Onze trainingen kunnen plaats vinden op ons B-terrein en tegen woensdag zullen we alles opruimen zodat het A-terrein tegen de wedstrijden van komend weekend terug beschikbaar is”, luidt het. De Munter maakt zich sterk dat de vernielde tribune op vrij korte termijn te herstellen is. “We hebben al enkele offertes aangevraagd en zullen eerstdaags een beslissing nemen”, besluit de man.