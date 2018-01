Sterzingen tijdens Driekoningen Kroegentocht levert 430 euro op 02u46 0 Foto Repro Eeckhout

De Vlaams Belang -afdelingen van Erpe-Mere en Haaltert gingen op de laatste zondag van de kerstvakantie samen met Voorpost Waas en Dender Driekoningen zingen. "Op die manier willen we deze typische traditie behouden en geld inzamelen voor de solidariteitsacties van De Huizen van Vlaamse Solidariteit", aldus Guy Van Londersele. De Driekoningen-kroegentocht bracht een 20-tal zangers op de been. Zij bezochten een tiental cafés in Aaigem, Bambrugge, Burst, Haaltert, Heldergem, Kerksen en Mere. Uiteindelijk werd tijdens de sterrentocht 430 euro ingezameld.





(FEL)