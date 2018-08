Sterkere en gevuldere kermissen na vijf jaar Mag'et ewa miejer zen Verkleedpartijen tijdens Faute avond en ‘Allo Allo’-café KOEN MOREAU

13 augustus 2018

07u04 0 Erpe-Mere Vijf jaar geleden besloten enkele enthousiaste oud-leiders van Chiro Mere om de kermis van Mere met Mag'et ewa miejer zen een extra impuls te geven. De avondmarkt die de kermis intussen 35 jaar op vrijdag in gang trekt, kreeg er daardoor sinds 2013 gezelschap en een goed gevuld kermisweekend bij.

“We hebben geschiedenis geschreven met legendarische optredens met de band van Koen De Graeve, Jan De Wilde, lokaal talent als Gewoon Ruben, komiek Kris Van Spitael en vele anderen”, aldus de initiatiefnemers. Ondanks de knallende start in 2013 en 2014 werd het kermisprogramma van Mag'et ewa miejer zen nooit een vast en voorspelbaar gegeven. Met ‘Zing ’t isj ewa Miejer’ werd voor gezellige zangavonden gezorgd. De kermis werd internationaal met een Franse avond en Italiaanse middag. De avondmarkt, een vast gegevens nadat Ignace Van Cauwenberge van Taverne Bierbuik in 1984 het initiatief nam, werd opgeleukt met animatie.

Het jaar met de feestelijkheden voor 40 jaar Touroverwinning van Lucien Van Impe in 2016 resulteerde in een fijn maar iets beperkter programma. Vorig jaar en dit jaar blijft dat eveneens het geval. “We willen het initiatief meer bij de plaatselijke horeca leggen, want in tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, willen we die helemaal geen concurrentie aandoen”, vertelt Franky Van Hee. Gevolg daarvan is dat tijdens de avondmarkt op vrijdag 17 augustus ‘de koer’ niet meer open gaat. “Het bleek te moeilijk om op vrijdag onze krachten te verdelen tussen de koer en de Kerkveldstraat. Daarom concentreren we nu alles op het Merlynplein aan het vroegere Hof ten Daele waar ook de Vlaamse Oldtimervrienden hun opwachting maken”, vult voorzitter Maxine Meuleman aan.

Een afbouw of terugplooien is het aangepaste programma niet. “Omdat het niet altijd hetzelfde moet zijn, lanceren we op zondag met ons Allo Allo café iets nieuw om mensen direct na de mis bij ons te lokken om iets te drinken. Een optreden van Crêpe Brûlée om 11.30 uur helpt daar bij”, luidt het. De avondmarkt op vrijdag, de 35ste intussen, start nog steeds om 17 uur en de enige echte ‘belleman’ van Mere opent die officieel om 18 uur aan het standbeeld van Lucien Van Impe. Muzikaal genieters kunnen om 19.30 uur The Horny Horses en om 21.15 uur The Backseat Boppers aan het werk zien op het pleintje aan de hoek van Daalstraat en Kerkveldstraat.

“Zaterdag gaan we wel vol gas”. De 15-jarige DJ Zina uit Hillegem staat, na passages op Stressfactor en Carré, om 15 uur garant voor een stevige kinderfuif. Voor 5 euro kunnen nadien de volwassenen verder feesten. “De band Radio Spandex brengt vanaf 21 uur foute muziek uit de jaren ’80 en van 23 uur tot middernacht doet DJ Sven Ornelis van Qmusic daar nog een schepje bij. We voorzien overigens prijzen voor de leukst verklede groep en het meest faute koppel op het gebied van verkleedkledij.” Afsluiten gebeurt door DJ Neal. Meer info in een handige kermisbrochure die dit jaar voor het eerst in gans Erpe-Mere wordt bedeeld of op www.magetewamiejerzen.be.