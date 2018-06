STERK! maakt politiek kluwen nog groter MET TWEE VERSCHEURDE PARTIJEN NAAR GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN KOEN MOREAU

02u34 0 Erpe-Mere Na de scheuring binnen oppositiepartij Open Vld en de oprichting van de liberale scheurlijst LEF door Hedwig Redant, gebeurt nu hetzelfde bij meerderheidspartij N-VA. De uit onvrede opgestapte Dirk Janssens lanceert met STERK! een nieuwe partij. De verkiezingen in Erpe-Mere worden ingewikkeld.

STERK! belooft politiek die "los staat van alle politieke families en kleuren." Die belofte is een stevige sneer naar de lijstvorming binnen N-VA in januari van dit jaar en het toekennen van de derde plaats aan schepen William De Windt. Daardoor stapten twee gemeenteraadsleden, vier bestuursleden, de voorzitter en de ondervoorzitter van N-VA Erpe-Mere uit de lokale afdeling.





Omdat gemeenteraadsleden Dirk Janssens - in 2013 nog verkozen tot voorzitter van de plaatselijke N-VA - en Mia Mertens verder als onafhankelijken zetelden in de gemeenteraad, betekende dit meteen het schrappen van hun lidmaatschap bij N-VA. Ex-secretaris Norbert Verhoeven stelde toen wel duidelijk N-VA nationaal trouw te blijven. Of dat zo blijft, valt af te wachten.





"We hebben lang gepolst of een eigen partij wel een optie was, maar vonden voldoende enthousiaste mensen om de sprong te wagen", vertelt Dirk Janssens. In detail gaan over namen of lijstvorming wil de man niet. "Nieuwe gemotiveerde kandidaten met visie zijn nog welkom", luidt het. Voorlopig is enkel duidelijk dat Dirk Janssens deel zal uitmaken van 'STERK!'. De kans lijkt groot dat diens zoon en gewezen plaatselijke N-VA-voorzitter Reinout Janssens eveneens de overstap maakt. Of gewezen bestuursleden Ellen Elaut (ex-fractieleidster en ex-gemeenteraadslid), ondervoorzitter Antoine De Vriendt en bestuursleden Jeroen en diens nonkel Paul Verhoeven eveneens van de partij zijn, is nog niet duidelijk.





Voor haar logo vond STERK! lokaal inspiratie "De keuze ging naar een sterk beeld dat niet alleen jong en fris oogt, maar ook een subtiele verwijzing bevat naar Erpe-Mere als molengemeente", vertelt Janssens. Of dit nieuwe politieke project het verschil zal maken, valt af te wachten. In 2012 kon de kiezer in Erpe-Mere kiezen uit de traditionele partijen CD&V, N-VA, Open Vld, sp.a, Vlaams Belang en het liberale buitenbeetje Denderend en Vrij. De laatste twee haalden wegens te weinig stemmen geen verkozenen en Denderend en Vrij bestaat intussen niet meer. Nu er nog een extra partij bij komt, dreigt vooral meerderheidspartij CD&V sterker uit dit verhaal te komen. Anderzijds kan een nieuw project eens een noodzakelijke frisse wind doen waaien tussen vaak vastgeroeste structuren.