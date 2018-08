STERK! ambieert met jonge en volledige lijst minstens één zitje in gemeenteraad KOEN MOREAU

24 augustus 2018

09u18 2 Erpe-Mere Op het moment dat verschillende partijen in Erpe-Mere nog volop aan het werk zijn om gaten op hun lijst te vullen, heeft nieuwkomer STERK! al een volledige lijst klaar. “Onze kandidaten hebben eerst mee aan het programma geschreven van concrete en realiseerbare punten. Dankzij die inspraak een betrokkenheid wijzen bij ons project wel alle hoofden in dezelfde richting”, vertelt lijsttrekker Reinout Janssens.

Natrappen doet STERK! niet, maar de partij die ontstond uit onvrede over de lijstvorming heeft wel verschillende oud N-VA’ers aan boord. Opvallendste namen zijn Dirk en diens zoon - tevens gewezen N-VA-voorzitter - Reinout Janssens. Zij worden lijstduwer en lijsttrekker. Gemeenteraadslid Mia Mertens krijgt de voorlaatste plaats en gewezen ondervoorzitter Antoine De Vriendt komt op plaats 21. Gewezen bestuurslid Paul Verhoeven staat op 23 en Jeroen Verhoeven, leerkracht aan het Stella Matutinacollege in Lede krijgt de derde plaats.

Opvallend is dat de jonge generatie vooraan staan. “We kijken naar de toekomst en hebben beslist om de eerste tien plaatsen overwegend jong in te kleuren en de ouderen een duwende rol te geven”, aldus Dirk Janssens. Met kandidaten tussen 19 en 70 is de lijst evenwichtig. "We vertegenwoordigen ook een brede waaier beroepscategorieën: van ondernemers over leerkrachten, ambtenaren, kandidaten uit de zorgsector en werknemers in algemene zin."

STERK! is wellicht ook de eerste partij die in de gemeente met Albert Jawalapersad een kleurling op de lijst zet. Hij staat op zeven. STERK! geeft vrouwen eveneens een prominente plaats met Annelies Schoukens op twee en Ann De Winne, Stefanie De Nul en Sylvia De Ville op vier, vijf en zes.

STERK! ziet zichzelf als burgerbeweging. “Maar om iets te veranderen moet je nu eenmaal aan politiek doen.” Een ambitie die er wel degelijk is. “We willen minstens een zetel behalen, maar uiteraard liefst meer.” STERK! wil overigens een actieve rol in het beleid op zich nemen. “We willen uiteraard graag mee besturen, maar vanuit de oppositie is ook veel mogelijk.”

De volledige lijst:

1 JANSSENS Reinout

2 SCHOUKENS Annelies

3 VERHOEVEN Jeroen

4 DE WINNE Ann

5 DE NUL Stefanie

6 DE VILLE Sylvia

7 JAWALAPERSAD Albert

8 VAN OUDENHOVE Kelly

9 DE KONINCK Kris

10 BAUTERS Nancy

11 DULLAERTS Freek

12 DE MESEL Sylvia

13 DE TAEY Hector

14 BATAILLIE Bart

15 VAN DAELE Cheyenne

16 DE GROOTE Eric

17 TAS Filip

18 DUMONT Danny

19 DE BUCK Isabel

20 STALPAERT Nelly

21 DE VRIENDT Antoine

22 NEERINCKX Roos

23 VERHOEVEN Paul

24 MERTENS Mia (Maria)

25 JANSSENS Dirk

Meer over STERK!: www.sterkerpemere.be