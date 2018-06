Steenberg werkt voortaan met gesloten deuren 20 juni 2018

De deuren van het Gemeentelijk Administratief Centrum Steenberg in Erpe-Mere blijven voortaan gesloten indien de diensten niet consulteerbaar zijn voor het publiek. Die maatregel wordt genomen zodat het werk vlotter kan georganiseerd worden door de gemeente. Zo is het ook voor iedereen duidelijk wanneer er al dan niet bezoekers aanwezig zijn. Tijdens de zomermaanden is de bibliotheek net meer geopend. Daar kan je in juli en augustus elke weekdag van 10 tot 12 uur terecht. (KMJ)