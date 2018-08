Start to Mountainbike KOEN MOREAU

23 augustus 2018

09u03 0 Erpe-Mere De Sportdienst van Erpe-Mere en Sport.Vlaanderen helpen beginnende mountainbikers op weg in vijf opeenvolgende lessen.

Daarbij gaat het over kleine herstellingen, stuurvaardigheden en schakelen. De lessen hebben plaats op zondagochtenden 9, 16, 23 en 30 september van 9 tot 12 uur aan sporthal Steenberg. Voor de laatste les op 7 oktober neem je deel aan een moutainbiketocht. Deelnemers betalen 25 euro voor de volledige reeks en de tocht. Meer info bij de sportdienst via 053/60.34.80 of sport@erpe-mere.be.