Sportraad zoek straffe kwissers (en het gaat niet alleen over sport) KOEN MOREAU

06 september 2018

18u23 0 Erpe-Mere Ploegjes van maximum vier personen kunnen hun kennen bewijzen tijdens de twee quizavond van Sportraad Erpe-Mere.

Op zaterdag 15 september heeft die quiz om 19.30 uur plaats in sporthal Steenberg. Het betreft een quiz met vragen over algemene kennis en sport. Deelnemers betalen 20 euro per ploeg. Inschrijven tot maandag 10 september door betaling van het inschrijvingsgeld op BE04 0012 7957 8631 met als mededeling de naam van de ploeg. Meer info via 0475/45.75.65 of marnik.goessens@outlook.com.