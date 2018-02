Sportraad lauwert sportieve en sportverdienstelijke inwoners 23 februari 2018

De huldiging van de sportkampioenen en de verkiezing van de sportlaureaten door de sportraad en sportdienst telde dit jaar 11 kandidaten sportlaureaten en 10 kampioenen. Laureaat Competitief in Clubverband Volwassenen werd jiu-jitsuclub Musashi Ryu. Individueel ging deze titel naar loopster Kathleen Steenhaut voor kandidaten Jill De Brouwer (atletiek), Vince D'Haese (bowling) en Remke Den Herder (jiu jitsu). Laureaat Competitief Jeugd werd BMX-ster Julie Geers. Zij haalde het van Steffi De Temmerman (rope skipping) en Wout De Meerleer (jiu jitsu). Siebe Van Keymolen werd gehuldigd in de categorie Recreatief Jeugd na zeven opeenvolgende overwinningen in de jaarlijkse scholenveldloop. Alma De Winter (sportraad Erpe-Mere/GSF Aaigem) en Antoine De Cubber (vzw Funrunners) werden gehuldigd als sportverdienstelijken.





(KMJ)