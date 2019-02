Sportievelingen fietsen en lopen voor Kom Op Tegen Kanker: 10x klim Alpe d’Huez en 100 kilometer lopen KOEN MOREAU

04 februari 2019

18u52 0 Erpe-Mere Maart wordt een super sportieve maand in Burst. Evi Steurbaut (35), Katia De Roubaix (35), Elie De Vuyst (37) en Peter De Vidts (42) uit Burst lopen samen opgeteld 100 kilometer ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Dorpsgenoot Tom Burms (31) gaat in een afzonderlijke actie voor KOTK nog verder dan vorig jaar om geld in te zamelen. Hij zal op rollen tien keer na elkaar Alpe d’Huez oprijden.

Nadat Bambruggenaar Tom Burms, sinds 2017 inwoner van Sint-Lievens-Esse, deelnaam aan de 1000 kilometer fietstocht voor Kom Op Tegen Kanker ging hij in 2018 meteen een grotere fietsuitdaging aan. In café Komdalier aan het station van Burst fietste hij quasi onafgebroken 24 uur lang. Zo maalde hij 565 kilometer bijeen.

10x Alpe d’Huez

Dit jaar legt hij de lat alweer een beetje hoger. Op zaterdag 16 maart wil hij in café Komdalier aan het station van Burst met het wielrensysteem Zwift op rollen liefst tien keer na elkaar virtueel Alpe d’Huez ten voordele van Team Finn. Goed voor tien maal een afstand van 13,5 kilometer maar ook voor 8.850 hoogtemeters. Geld zamelt hij in door mensen een fiets naast hem aan te bieden om één keertje via een tweede zwift-systeem mee naar boven te rijden of gewoon op rollen een half uurtje mee te fietsen. Wie mee naar boven wil, betaalt 30 euro. Andere fietsers betalen 15 euro per half uur. Gezien het beperkt aantal plaatsen is snel inschrijven aangewezen. Dat kan via tom.burms@hotmail.com.

100km lopen

De lopers, vier vrienden uit Burst die elkaar al ruim 20 jaar kennen, staan eveneens voor een serieuze uitdaging. Zij zullen samen een totale afstand van 100 kilometer lopen. “Peter is de sportiefste van de bende. Hij heeft er al enkele iron man triatlons opzitten en zal de langste afstand van 40 kilometer voor zijn rekening nemen”, vertelt Elie. Voor hem en de twee dames worden de afstanden van 30, 20 en 10 kilometer een uitdaging. “Tot nu toe hebben we die afstanden nog nooit gehaald.” Ook hier wordt het dus een sportieve prestatie om ‘u’ tegen te zeggen. “We zijn allen levensgenieters die nood hadden aan een sportieve uitdaging en die een warm hart voor het goeie doel hebben.” Ook zijn willen met actie geld inzamelen.

Erpe-Mere Fuif

Dat gebeurt met een ‘Burst on the run’-fuif nu zaterdag 9 februari in de Sint-Annazaal in Bambrugge. Daartoe verkopen ze (steun)kaarten aan 5 euro per stuk. De avond zelf betaal je 8 euro. Rechtstreeks steunen kan ook via: www.100kmrun.be/team/burst-run of door te storten op BE56 7360 3575 6688 met vermelding ‘GIFT 340054762'. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.