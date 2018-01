Speelweken tijdens krokus- en paasverlof 02u56 0

De jeugddienst en sportdienst van Erpe-Mere bieden kinderen van 6 tot 12 jaar tijdens het krokus- en paasverlof speelse activiteiten aan in en rond sporthal Steenberg. "Elke dag krijgen de kinderen een mix tussen sport, spelletjes en crea-activiteiten aangeboden. Daarnaast organiseren we tijdens de eerste week van de paasvakantie ook een avonturenweek voor 10- tot 15-jarigen, waarbij we dagelijks per bus naar The Outsider in Oudenaarde trekken", luidt het. Meer info op www.erpe-mere.be. Inschrijven vanaf maandag 15 januari via de gemeentelijke webshop https://webshop.erpe-mere.be of via het formulier achteraan in de brochure vanaf woensdag 17 januari, af te geven aan het loket van de dienst Jeugd. (FEL)