Speelpleinmonitoren Tweeper spelen er zelf een keertje samen op los KOEN MOREAU

24 maart 2019

11u05 0 Erpe-Mere De grote vakantie lijkt nog veraf, maar de animatoren van het gemeentelijk speelplein Tweeper in Erpe-Mere kwamen alvast uit hun winterslaap.

Voor een aanwervings- en kennismakingsdag kwamen heel wat oudgedienden en nieuwe enthousiastelingen naar het gemeentelijk domein Steenberg. Dat domein werd meteen het gebied waar een filmregisseur op zoek ging naar de best geschikte kandidaten. Tal van grappige, leuke, ludieke en uitdagende opdrachten waren het resultaat van een namiddag spelplezier. Nadien volgde nog wat uitleg. Wie eveneens interesse heeft om mee te werken op het speelplein kan contact opnemen met de jeugddienst in het gemeentehuis of via jeugd@erpe-mere.be.