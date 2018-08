Sp.a pleit voor Gemeentelijke app als gids tijdens werken en wielerwedstrijden KOEN MOREAU

19u01 0 Erpe-Mere Oppositiepartij Sp.a wil de kiezer overtuigen met plannen voor een app. “Momenteel is de chaos te groot tijdens werken en wielerwedstrijden. Dat moet beter kunnen”, stelt gemeenteraadslid , fractieleider en lijsttrekker Anja Vanroboaeys.

Samen met Groen pleit Sp.a voor een betere communicatie die gebruikt maakt van moderne technieken, een toegewijde communicatieambtenaar en een live-stream van de - vandaag nauwelijks bijgewoonde - gemeenteraden. Sp.a en Groen willen verder meer werk maken van inspraak. “Er is voldoende lokale kennis waarvoor we geen beroep moeten doen op dure studiebureaus.” Wijkbudgetten van maximaal 2.500 euro moeten burgers stimuleren om zelf de handen uit de mouwen te steken om hun buurt op te waarderen.

"Bij nieuwe woonwijken, die in de bestaande kernen moeten komen, willen wij telkens ruimte voorzien om autodelen te kunnen aanbieden.” Voor wie het minder breed heeft, voorzien de partijen een actieplan voor betaalbaar en sociaal wonen met onder andere een huurpremie voor wie op de wachtlijst voor een sociale woning staat. Sp.a-Groen wil ook meer geld investeren in armoedebestrijding.

Verder droomt sp.a-Groen van een eigen energieproductie. “Met een eigen coöperatie kunnen we samen met de burgers investeren in zonnepanelen , kleine windturbines en energie opwekken met onze watermolens. Voor wie isoleert voorzien we premies.” In de strijd tegen zwerfvuil wil men evenementen en kermissen volledig afvalvrij maken. Een plukbos en een zwerfvijver op Steenberg moeten de band met de natuur versterken.

Tot slot rekent men op de hogere overheid voor een veiligere Oudenaardsesteenweg, vrachtwagenparking, beter aanbod van het openbaar vervoer alsook de opstart van deelsystemen voor auto’s en fietsen. Een dierenpolitie moet toezien op het dierenwelzijn en er komt een groepsaankoop van kippen. Verder heeft men heel wat ideeën om het sociaal beleid en aanbod voor jongeren en senioren te verbeteren.

De lijst van Sp.a-Groen:

1. Anja Vanrobaeys

Gemeenteraadslid

2. Patrick De Swaef

Biologisch en ecologisch leven

3. Kevin Knockaert

Technisch deskundige KMI

4. Shana Van Lierde

Arbeidster

5. Robben Ghijselen

Student

6. Anita De Moor

Gezinshelpster

7. Maria Van De Meersche

Organisator kerstmarkt Mere

8. Hannah Cogen

Leerkracht levensbeschouwing

9. Patrick Van Cauter

Leerkracht bouwtechnieken

10. Simon Dedoncker

Coördinator Klascement

11. Marc Van Impe

Voorzitter S-plus Erpe-Mere

Meer over Sp.a-Groen: www.s-p-a.be/afdelingen/erpe-mere/