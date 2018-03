Sp.a pleit voor duurzame verkiezingscampagnes 02 maart 2018

Gemeenteraadslid Anja Vanrobaeys (sp.a) roept op tot overleg tussen alle politieke partijen om op een duurzame manier campagne te voeren voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Concrete voorstellen lanceert de politica niet. "Bedoeling is enkel dat er gezamenlijke afspraken gemaakt worden waar ieder zich in kan vinden", stelt ze. In heel wat andere gemeenten wordt opgeroepen af te zien van verkiezingsdrukwerk en verkiezingsborden langs de openbare weg. "Ook hierover wil ik geen standpunt innemen, aangezien ik me bewust ben dat niet iedereen bereikbaar is via internet en social media." (KMJ)