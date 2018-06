Sp.a pleit voor betere communicatie 09 juni 2018

02u44 0

Gemeenteraadslid Anja Vanrobaeys van oppositiepartij sp.a vindt dat de gemeentelijke communicatie beter kan. "Er is geen duidelijke aanpak en veel zaken worden niet of laattijdig gecommuniceerd", stelt ze. De politica pleit voor een communicatieambtenaar en beter gebruik van het gemeentelijk infoblad, de gemeentelijke website, Facebookpagina en Twitter. "Waarom geen werk maken van een gemeentelijke app waarin inwoners alle info vinden over de wegenwerken en wielerwedstrijden in hun straat en waarmee ze meteen problemen kunnen fotograferen en melden", pleit ze. (KMJ)