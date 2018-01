Soepbar voor medewerkers KMO-zone Evenbroekveld 24 januari 2018

Na de succesvolle passage van een ijskar liet de vzw Evenbroekveld van de gelijknamige KMO-zone nu een soepkar langskomen. Pieter De Mulder en Celine De Beuf van 'De Kok Madam' uit Burst serveerden daardoor een 150-tal tassen soep. "Een bijzonder tof initiatief", vertelt Hans Bockstal, zaakvoerder van SAP-consulting bedrijf Expectum. Heel wat medewerkers van Colruyt Collect & Go, beveiligingsfirma Cobra Technology, verhuurbedrijf Xtrent, Dries De Waele en andere bedrijven kwamen een warme tas soep halen om die in de warmte op te drinken. "Eigenlijk is het iets te koud om mensen hier te houden, maar misschien moet men volgende keer ook Glühwein voorzien", grappen enkele soepdrinkers.











(KMJ)