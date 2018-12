Snoep en gebak centraal: Chocolatiers starten crêperie en binnenspeeltuin FunnyDay KOEN MOREAU

28 december 2018

14u34 0 Erpe-Mere Marianne Migliorato (40) en Gauthier Wafflard (36) uit Erpe maken vanaf 2019 in Erondegem hun droom waar. Het koppel start er in het gebouw van de vroegere kledingzaak Faro, later Stanley’s Jungle Grill, langs de Gentsesteenweg een eigen crêperie en binnenspeeltuin.

De twee zijn intussen bijna acht jaar actief in bijberoep met pannenkoeken en andere lekkernijen op kerstmarkten, verjaardagsfeestjes en babyborrels. “Maar al die tijd keken we vooral uit naar een geschikte locatie om dichtbij huis een eigen crêperie te starten”, vertellen ze. Lekkernijen maken zit hun dan ook in het bloed. Marianne werkt als chocolatier bij pralineproducent Neuhaus. Gauthier werkt als chocolatier bij snoepfabriek Van Damme in Wetteren. “Wij gaan dan ook voor kwaliteitsproducten. Voor onze chocolademelk en andere chocolade gebruiken we steeds materiaal van Callebaut, maar ook onze suikerspinnen en popcorn zijn aanraders.”

Binnenspeeltuin

Doordat ze de laatste jaren zelf met hun tweeling Arthur en Felecia (beiden 9) heel wat binnenspeeltuinen afschuimden, besloten ze hun crêperie te combineren. “In de meeste van de bestaande speeltuinen verveel je je als ouder en zit je in de koude. Hier kan je in de warmte naar buiten kijken en van iets echt lekker genieten. Voor jarigen hebben we bovendien een speciale VIP-ruimte”, luidt het. De kinderen zullen zich niet vervelen. “We hebben heel veel speelruimte opgedeeld in een babyzone voor de kleinsten en tal van zones voor de grotere kinderen.” Zo zijn er supersnelle glijbanen, een klimparcours, een ballenbad, een speelgoedspuwende vulkaan, reuzegezelschapsspelen, een ballenschietspel en een speciale toren geschikt voor vrije val. “Enkelen daarvan zijn perfect geschikt om samen met de ouders te doen, want ook die willen zich al eens amuseren”, knipoogt Gauthier net voor hij zelf de vrije val demonstreert.

Proefdraaien

Na twee maanden voorbereidende werken is de officiële opening dit weekend. “Zondag en maandag zullen we wellicht al proefdraaien, maar de echte start is op woensdag 2 januari.” Vanaf dan kan je er elke vakantiedag van 11 tot 19 uur. Tijdens de schoolweken is FunnyDay elke woensdagnamiddag open van 12 tot 18 uur, vrijdag van 16.30 tot 20 uur, zaterdag van 11 tot 19 uur en zondag van 11 tot 18 uur. Meer info: www.funnyday.be of 0471/18.88.14.