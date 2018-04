Snelwegbrug drie maanden afgesloten 07 april 2018

De brug over de E40 in Erpe-Mere ter hoogte van de Seskenskouter en de gemeentelijke loods in Ottergem wordt wegens werken afgesloten van maandag 9 april tot juli. In die periode zal het Agentschap Wegen en Verkeer grondige renovatiewerken uitvoeren aan de brug. Omrijden kan langs de Oudenaardsesteenweg of de snelwegbrug in Vlekkem. (KMJ)