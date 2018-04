Snelrechtprocedure voor illegale zigeunerkampen 25 april 2018

De lokale politie van Erpe-Mere/Lede controleerde dinsdag de woonwagenparken aan de E40 in Erpe-Mere. In 2013 werd voor het eerst actie ondernomen tegen de illegale aanwezigheid van woonwagens aan de op- en afritten van de E40 in Erpe-Mere. Door het permanente karakter is daarvoor een bouwvergunning vereist. Een dwangsom overtuigde de bewoners in 2013 korte tijd om andere oorden op te zoeken. In 2014 kwam de eerste familie terug en sindsdien neemt het aantal woonwagens opnieuw toe. "Om zicht te krijgen op de site gingen we daarom met onze mensen 'op de koffie'", vertelt korpschef Luk Lacaeyse. Er werden andermaal bouw- en milieuovertredingen vastgesteld. De gemeente heeft daarom een snelrechtprocedure opgestart. (KMJ)