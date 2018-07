Smeulend grasmaaisel Koen Moreau

20u24 0 Erpe-Mere De centrale Bosstraat in Mere werd zondag rond half drie opgeschrikt toen verschillende brandweerwagens halt hielden tegenover Groenten en Fruit Thijs.

In de tuin achter een woning was een beperkte hoeveelheid afgereden gras beginnen smeulen waardoor oproepers veiligheidshalve de hulpdiensten verwittigden. Omstreeks 17.30 uur haastten de pompiers zich ook voor een brandalarm naar het Proximus-gebouw naast het Aldi-warenhuis aan de Ommeganglaan in Lede. Hier was uiteindelijk niks aan de hand.