Sluikstorters komen terug 25 mei 2018

02u37 0

Het gemeentepersoneel van Erpe-Mere ruimde deze week een indrukwekkende hoeveelheid gestort bouwmateriaal op langs de Heerbaan in Burst. Amper een dag later werd alweer een nieuwe lading gedumpt. Wie iets zag, kan contact opnemen met de politie via 053/60.64.64. (KMJ)