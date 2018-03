Slippartij op afrit E40 eindigt met autobrand 30 maart 2018

03u08 0 Erpe-Mere Een vrouwelijke chauffeur komende vanuit Gent is donderdagvoormiddag omstreeks 10 uur de controle over het stuur van haar wagen verloren op de afrit van de E40 in Erpe-Mere.

Haar wagen raakte eerst stevig de vangrails aan de linkerzijde van de afrit om even later rechts op de pechstrook tegen de vangrail te belandden. Door de klap vatte het motorcompartiment vuur.





Geen hinder

Getuigen die alles zagen gebeuren, gebruikten meteen hun brandblussers en korte tijd later arriveerde de brandweer, waarna de brand snel onder controle was. De vrouw werd preventief naar het ziekenhuis gevoerd. De wagen is perte totale. Het ongeval veroorzaakte geen hinder op de snelweg en heel beperkte hinder op de afrit.





(KMJ)