Slachtoffers van oplichting ramenbedrijf staan op NOG KLACHTEN INGEDIEND NA VERHAAL VAN 'MODERNE ROBIN HOOD' JURGEN EECKHOUT

26 mei 2018

02u31 0 Erpe-Mere Het verhaal van de zelfverklaarde Robin Hood, die terecht stond voor ontvoering nadat hij was opgelicht door een ramenbedrijf, heeft veel mensen beroerd. Dankzij het artikel in uw krant vonden verschillende nieuwe slachtoffers de moed om een klacht in te dienen tegen het bedrijf. Stephan Lipari uit Aaigem is een van hen.

Y.M. had vorig jaar voor maar liefst 14.000 euro aan nieuwe ramen besteld bij het Gentse bedrijf Comfort Ramen. Omdat het bedrijf niets meer van zich liet horen en hij vreesde zijn zuurverdiende centen definitief kwijt te zijn, nam hij het recht in eigen handen. Zo hoopte hij dat er niet nog meer gedupeerden zouden volgen dan de vijftig die al een klacht hadden ingediend bij het parket. Vertegenwoordiger K. P. uit Heusden werd hardhandig aangepakt en in een bestelwagen gesleurd, waar hij gekneveld werd. Het slachtoffer kon uiteindelijk ontsnappen door uit de rijdende bestelwagen te springen. M. riskeert nu vijf jaar cel voor de ontvoering.





Stephan Lipari uit Aaigem las het verhaal van M. in onze krant. "Zo wist ik dat er effectief een onderzoek liep tegen dat ramenbedrijf, want ik durfde zelf geen stappen te ondernemen. Ik was door dat bedrijf al heel veel geld kwijt. Een advocaat zoeken kon er niet meer af."





Buitenkans

Begin vorig jaar had Stephan zeven ramen en een deur besteld bij het Gentse bedrijf. Hij betaalde daar 4.800 euro voor. "Het leek een buitenkans, want hun prijs lag 1.700 euro lager dan die bij andere ramenbedrijven. Het heeft me echter alleen maar kopbrekers veroorzaakt." Het bedrijf zou normaal tegen mei 2017 alles installeren, maar dat werd altijd maar uitgesteld. Uiteindelijk zaten de ramen in oktober in zijn woning. "Maar het eindresultaat is een catastrofe. De ramen zijn totaal niet afgewerkt. Er zijn gaten van ruim twee centimeter en geluidsdicht zijn ze ook niet. Het is alles wat ik juist niet verwacht had. Die werkmannen kon je ook niks duidelijk maken, want het waren Roemenen die geen Nederlands of Frans konden."





Nederlands callcenter

Stephan probeerde sindsdien al honderden keren contact op te nemen met het bedrijf. Tevergeefs. "Ik ben naar hun adres in Gent gereden, maar daar vond ik niks terug. Als je hen belt, kom je bij een Nederlands callcenter terecht en word je van alles en nog wat beloofd, maar uiteindelijk hoor je hen niet meer. Ook die P. krijg ik niet meer te pakken. Nochtans heeft hij bij ons thuis het oorspronkelijke contract ondertekend."





"Ik begrijp niet dat er mensen bestaan die zo weinig scrupules hebben. Alle slachtoffers zijn families die zo hard gewerkt hebben voor hun centen. Wat onze Robin Hood gedaan heeft was er natuurlijk zwaar over, maar ik kan hem ergens wel begrijpen." Lipari hoopt nu dat het onderzoek dat bij het parket van Dendermonde loopt iets teweegbrengt. "Al vrees ik dat we naar onze compensatie zullen kunnen fluiten."