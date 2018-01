Sint-Annastraat maand afgesloten 02u43 0

Bambruggedorp is vanaf maandag 8 januari tot eind deze maand niet bereikbaar langs de verkeerslichten aan De Fijnen. "Omwille van werken is de Sint-Annastraat tot en met 31 januari afgesloten tussen de Oudenaardsesteenweg en Bambruggedorp", laat de gemeente weten. Het verkeer wordt omgestuurd langs Bambruggedorp, Prinsdaal, Oudenaardsesteenweg en omgekeerd. Vanuit Burst is het traject Kerkstraat en Tweekerkenstraat eveneens een optie. (FEL)