Sigarettendieven maken gat in muur benzinestation 05 mei 2018

02u29 0 Erpe-Mere Het Total-benzinestation aan de inrit van het gemeentelijk domein Steenberg langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag ongewenst bezoek.

Gangsters maakten een gat in een muur om binnen te geraken. "Dat was ook de enige mogelijkheid want nadat er rond 2010 verschillende inbraken waren, zorgden we voor een versterkte burcht met een massa alarmsystemen", vertelt de uitbaatster.





Extra alarm

Een extra alarm op het rolluik voor het sigarettenrek zorgde er ook voor dat de dieven heel snel moesten vluchten en weinig konden stelen. "De aangerichte schade is veel groter dan de buit. Camera's en lichten werden onbruikbaar gemaakt." Een karwei waarmee de criminelen ruim anderhalf uur in de weer waren. Doordat de politie heel frequent het domein Steenberg controleert, passeerde de politie zelfs op enkele meters van de daders. Die werden helaas niet opgemerkt en konden ook ontkomen. (KMJ)