Sigarettendieven Delhaize krijgen drie en vier jaar cel 18 april 2018

De dieven die in de nacht van 7 op 8 juni vorig jaar via het dak inbraken in de Proxy Delhaize in Bambrugge zijn veroordeeld tot celstraffen. Idriz B. (44) uit Antwerpen en Hasim T. (41) kregen vier en drie jaar cel voor vijf inbraken. Daarbij werden in verschillende supermarkten sigaretten gestolen. In Bambrugge ging het om een buit van ongeveer 13.000 euro.





Door intensief speurwerk, onder meer door de recherche van de politiezone Erpe-Mere/Lede, konden verschillende feiten waarbij steeds een Volvo S60 werd opgemerkt aan elkaar geknoopt worden. Voor Hasim T. betrof het de eerste veroordeling. Het strafblad van Hasim T. was al aardig gevuld door eerdere feiten. (KMJ)