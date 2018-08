Sieraden gestolen aan Kwakkel KOEN MOREAU

27 augustus 2018

08u56 1 Erpe-Mere Vorige week waren dieven op pad in de buurt van het kruispunt Kwakkel in Aaigem.

In de nacht van dinsdag op woensdag werd op minstens één plaats ingebroken. Dat was het geval in een huis langs de Stationsstraat. Daar verdwenen juwelen. Verder werden een viertal omheiningen van huizen aan de Dikkelindestraat beschadigd en doorgeknipt.