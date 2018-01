Schouwbrand KOEN MOREAU

19u51

In de Edestraat in Mere is vrijdagavond rond half negen een schoorsteenbrand opgemerkt. Door een ophoping van gas in de schoorsteen waren er verschillende kleine ontploffingen waarop meteen alarm werd geslagen. Brandweerpost Aalst had het vuur snel onder controle. Niemand raakte gewond en het gebouw raakte niet beschadigd.