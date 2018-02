Schoorsteenbrand doet houten dakgebinte smeulen 05 februari 2018

Een bijzonder zware schoorsteenbrand in de Hollandstraat in Mere is zaterdagavond rond 21.30 uur maar net op tijd opgemerkt. De vrijwilligers van brandweerpost Aalst konden vermijden dat de houten dakconstructie in vlammen op ging. "De rookontwikkeling was zo hevig dat de temperatuur op de bovenverdiepingen heel zwaar opliep waardoor het houten gebinte ook begon te branden", aldus luitenant Peter Dreelinck van de brandweerzone Zuid-Oost. De bewoners bleven ongedeerd, maar de woning liep zware rookschade op. Burgemeester Hugo De Waele (CD&V) kwam ter plaatse omdat gevreesd werd dat het gebouw tijdelijk onbewoonbaar zou zijn. Uiteindelijk werd beslist dat de bewoners toch konden blijven. (KMJ)