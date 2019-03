Scholieren organiseren zelf klimaatnamiddag op Sint-Jozefschool KOEN MOREAU

01 maart 2019

18u42 0 Erpe-Mere De laatste schoolnamiddag voor het carnavalsverlof stond op de middelbare afdeling van de Sint-Jozefschool volledig in het teken van het klimaat.

Dat was het resultaat van een seminarie omtrent het klimaat en een maandenlange voorbereiding door leerlingen Jari Lammens, Wouter Hennen, Ilya Quateau, Hannes Verbeke, Joachim Scheerlinck en Sven D’Haeseleer. Bijna haalden de jongelui minister Joke Schauvliege naar Mere, maar de politieke actualiteit besliste daar anders over.

“Toch was onze namiddag een succes”, vertelt Jari Lammens. “De leerlingen van de eerste graad kregen spelletjes voorgeschoteld met plastic flessen. Ideaal om te bowlen, kubb te spelen en te leren sorteren.” Voor de leerlingen van de tweede graad was er een klimaatquiz en een gesprek met milieuschepen Reinold De Vuyst (N-VA), Lander Wantens (Groen Aalst) en Ilse Claes (SOLvA). In de derde graad kwamen professor Peter Troch, Bruno De Vos van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek langs. Nadien was er nog een debat met lokale politici Anja Vanrobaeys (sp.a), Anne Segers (N-VA) en Johan Van Vaerenberg (CD&V).