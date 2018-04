Schermutseling met scheidsrechter 17 april 2018

In sporthal Steenberg in Erpe-Mere kwam het zaterdagavond tot een handgemeen met een scheidsrechter. Die had net besloten de tumultueuze wedstrijd vroegtijdig af te blazen. de politie moest uiteindelijk tussenbeide komen. (KMJ)