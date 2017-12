Schatteneiland met cheque naar Puyenbroeck 02u40 0 Repro Eeckhout

Naar jaarlijkse gewoonte trokken meester Dirk en juf Rani met hun vijfde leerjaar van gemeenteschool Schatteneiland in Burst in groep naar de Warmste Week. Door de verhuis naar Puyenbroeck in Wachtebeke was dat dit jaar niet zo ver en konden de leerlingen met gemak hun cheque, verzameld door de verkoop van een zelf opgenomen DVD, van 1.080 euro voor Welzijnschakel-Ommekeer in Erpe-Mere overhandigen.





Na een woordje uitleg over de vereniging die zich inzet voor mensen met een laag inkomen mocht de klas ook nog Yesterday van The Beatles zingen.





(FEL)