Sandra Kim als voorprogramma van Rode Duivels 03 juli 2018

Omwille van de groepswinst van België op het WK in Rusland werd het programma van de eerste zomermaandag grondig omgegooid. Om te vermijden dat mensen wegbleven omwille van die wedstrijd werd een groot scherm voorzien. De optredens starten ook vroeger. Daardoor was er bij de start van Sandra Kim nog niet erg veel volk aanwezig. De gewezen Eurosongwinnares keek aan het einde van haar optreden wel uit over een flink aantal Rode Duivels supporters. Voor de zangeres was het wellicht al een hele poos geleden dat ze nog in tricolore werd aangemoedigd. Als afsluiter wenste Sandra Kim de aanwezigen een goede wedstrijd toe waarna alle hoofden massaal naar het scherm naast het podium draaiden. (KMJ)