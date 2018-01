Samenstellen verkiezingslijst zorgt voor breuk binnen N-VA 31 januari 2018

02u40 0 Erpe-Mere Twee gemeenteraadsleden, vier bestuursleden, de voorzitter en de ondervoorzitter van N-VA Erpe-Mere stappen uit de partij. Oorzaak is onenigheid omtrent de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober.

Dat de heisa rond de lijstvorming bij N-VA niet alleen tot drama's leidt in Gent en Brugge is duidelijk, nu ook de plaatselijke afdeling van Erpe-Mere zich aansluit bij het lijstje van minstens 50 afdelingen waar het serieus rommelt.





Voorzitter Reinout Janssens, zijn vader en gemeenteraadslid Dirk Janssens, ondervoorzitter Antoine De Vriendt, gemeenteraadslid Mia Mertens alsook bestuursleden Ellen Elaut (ex-fractieleidster en ex-gemeenteraadslid) en Paul Verhoeven verlaten met onmiddellijke ingang de partij. "Ik beloofde bij mijn verkiezing om N-VA Erpe-Mere naar een overwinning te leiden. Een te grote spanwijdte tussen persoonlijke ambities en het belang van de groep staan dit mijn inziens in de weg", aldus voorzitter Reinout Janssens.





Onafhankelijk

Dirk Janssens - zwaar ontgoocheld nadat hij in 2012 net naast een schepenmandaat greep - en Mia Mertens zullen voortaan als onafhankelijke zetelen in de gemeenteraad. De meerderheid van CD&V/N-VA komt hierdoor niet in het gedrang. Samen bezetten ze nog steeds 17 van de 25 zetels. Schepen Reinold De Vuyst, naar voren geschoven als nieuwe kopman van N-VA, nummer twee Gerda Van Steenberge (ex-Vlaams Belang), schepen William De Windt (drie) en gemeenteraadslid Gina De Brouwer (vier), betreuren de scheuring. "Het is jammer dat de keuze voor de derde plaats zulk een impact had. 'Absens Carens' of de afwezige die zelf opstapt heeft niets", reageert De Vuyst. Die is, ondanks de breuk, heel tevreden met het vertrouwen dat het bestuur hem als jonge kracht gaf. Nestor van dienst wordt overigens Prosper De Winter (ex-VU) uit Bambrugge. Hij zal de lijst duwen. (KMJ)