Ruzie (bijna) bijgelegd: Eén liberale lijst met Hedwig Redant op kop KOEN MOREAU

03 augustus 2018

09u03 1 Erpe-Mere De strijdbijl bij de liberalen van Erpe-Mere is begraven. Open Vld en het afscheurde L.E.F. van Hedwig Redant trekken op 14 oktober dan toch samen naar de kiezer in Erpe-Mere. Redant krijgt zijn zin en wordt lijsttrekker. De toekomst van voorzitter Ive Callaert lijkt onbeslist.

De scheuring binnen de liberale fractie ontstond nadat het partijbestuur koos voor de jonge kopman Kevin Van Impe. Iets dat Redant niet kon verteren. Hij stapte op en startte uit onvrede zijn eigen partij L.E.F. op. Het pokerspel dat Hedwig Redant toen speelde, lijkt nu te lonen. “De liberale kiezers van Erpe-Mere komen voor ons op de eerste plaats, en Open Vld & LEF zullen naar buiten komen met één lijst en 25 sterke kandidaten”, aldus Open Vld voorzitter Ive Callaert. Of die nog deel uitmaakt van de lijst is nog niet beslist. Enige zekerheid is dat Redant lijsttrekker wordt.

Wapenstilstand

Voor Redant dient nog veel onderhandeld te worden en is er van een definitief akkoord nog geen sprake. “Er moet nog heel wat gepraat worden, maar als we niet overeen komen sluit ik niet uit toch solo verder te gaan”, aldus Redant. Die geeft later vandaag meer uitleg over het gezamenlijke project.