Rustoordbewoners houden tricolore rolstoelwandeling 29 juni 2018

02u26 0 Erpe-Mere Dat de rode duivels jong en oud op de been brengen, bleek gisterenmiddag in de centrumstraten van Mere.

Als opwarmertje voor de wedstrijd tegen Engeland verzamelden 38 bewoners en evenveel vrijwilligers van rustoord Meredal geschminkt, met vlagjes en in supporterstenue op het terras voor een tricolore rolstoelwandeling. Enkele supportersliederen en de nationale hymne zorgden voor de nodige sfeer. "In twee groepen gaan we op zoek naar foto's van ons Belgische elftal", gaf Veronique Rosseel van het animatieteam het startschot.





Beide groepen ontmoetten elkaar na een korte wandeling op het grasveldje naast het petanquepleintje in de wijk Groendal. Aangesterkt door een verkoelend drankje werden daar - volledig in het thema - nog enkele balspelletjes gespeeld. Net na de laatste schoolbel trok de stoet terug naar het rustoord. Een heerlijk koel ijsje maakte de wandeling compleet. (KMJ)