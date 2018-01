Rotte bomen blijven voor gevaar zorgen 20 januari 2018

02u42 0 Erpe-Mere Aan de oever van de Molenbeek in de Beekkantstraat in Mere is donderdag voor de derde keer in enkele maanden een zware boom naar beneden gekomen. De gemeente eist dringend maatregelen. "Zoniet zullen we deze in het belang van de veiligheid zelf laten kappen", vertelt burgemeester Hugo De Waele (CD&V).

De verrotte toestand van bomen blijft in Erpe-Mere voor schade en risico's zorgen. Naast de Molenbeek in de Beekkantstraat kwam donderdag voor de derde keer in enkele maanden een boom naar beneden. In tegenstelling tot de eerste keer, belandde de boom deze keer opnieuw aan de goede kant van de weg. Het is echter duidelijk dat de bomen gezien hun slechte toestand zo snel mogelijk definitief verwijderd moeten worden. "We hebben vorige keer contact opgenomen met de provincie, beheerder van deze waterloop, om dringend het nodige te doen. Donderdag hebben we dat nogmaals herhaald", vertelt de Waele.





Ook aan de Koebrug in Erpe staan er - ondanks recente snoei- en kapbeurten - opnieuw enkele bomen slecht bij. "De eigenaars van die bomen hebben we donderdag eveneens opnieuw opdracht gegeven om binnen een termijn van enkele weken het nodige te doen." Indien er niets gebeurt, kan de burgemeester in het belang van de veiligheid zelf tot het kappen overgaan. De problematiek van gevaarlijke bomen wordt in Erpe-Mere heel erg ter harte genomen nadat in augustus 2015 een vrouw om het leven kwam nadat ze aan het Blauwbos in Aaigem geraakt werd door een boom die knakte tijdens een hevig onweer. Sindsdien worden geregeld wandel- en landbouwwegen afgesloten om gelijkaardige ongevallen te voorkomen. (KMJ)