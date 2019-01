Rookontwikkeling in rustoord Avondzon door probleem met verwarmingsketel KOEN MOREAU

23 januari 2019

17u44 0 Erpe-Mere Maandagochtend was er rond 6 uur even paniek in rustoord Avondzon in de Botermelkstraat in Erpe.

In het gebouw werd rook opgemerkt, maar de herkomst was niet meteen duidelijk. Manschappen van brandweerposten Aalst en Lede ontdekten na een poos zoeken dat de oorzaak een defecte verwarmingsketel was. Die produceerde door een defect rook die zich via openingen rond leidingen naar boven in het gebouw verspreidde. Evacuaties bleken niet nodig en eens de oorzaak gevonden, kon de verwarmingsinstallatie snel uitgeschakeld worden.