Rondjes lopen for life voor goede doel bij De Grasspriet KOEN MOREAU

17 december 2018

16u38 0 Erpe-Mere Basisschool De Grasspriet uit Mere neemt deel aan de Warmste Week via een loopactie ten voordele van G-sportvereniging de Caspers uit Aalst.

G-sportvereniging De Caspers organiseert elk weekend sportactiviteiten voor mensen met een beperking. De actie ‘Lopen for life’ is op 20 december van 14 tot 18 uur. Start op de speelplaats van de school in de Ommegangstraat in Mere.