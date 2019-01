Romantische Rosette (75) neemt deel aan Hotel Römantiek in Tunesische woestijn KOEN MOREAU

30 januari 2019

07u53 0 Erpe-Mere Het nieuwe seizoen van Hotel Römantiek op vier brengt 8 mannen en 16 vrouwen naar Tunesië. Onder de deelnemers Rosette Champagne (75) uit Erpe.

Samen met vijftien andere vrouwen strijdt weduwe Rosette in het liefdesprogramma voor senioren om de gunsten van acht deelnemende mannen. De ideale formule voor de actieve dame die veelvuldig reizen combineert met muziekconcerten en vrijwilligerswerk. Haar avonturen zullen dan ook met meer dan gewone aandacht gevolgd worden in rustoord Meredal, bij Okra, Markant en Zomaar. Rosette is overigens niet de enige streekgenote. Ook de 77-jarige Erika Rasschaert uit Wetteren is van de partij.

Volg de avonturen van Rossette en Erika elke woensdagavond op Vier. Startaflevering op woensdag 30 januari om 20.35 uur.