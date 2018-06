Rode Duivels en Sandra Kim openen zomerconcerten 30 juni 2018

Vrijwilligers zijn gestart met de voorbereidende werken voor het tweede seizoen van de maandagse Zomerconcerten op het domein Steenberg in Erpe-Mere. Eerste zomerconcert is maandag 2 juli. Vanaf 17 uur is er een kinderdorp en om 18 uur is er een ondernemersavond door Unizo. Om 18 uur treedt David Vandyck op en om 19 uur Sandra Kim op. Om 20 uur kan je de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Japan live volgen op groot scherm. Om 22 uur volgt nog een optreden van Dries XL van The Voice. De toegang is gratis. Andere concertdagen deze zomer zijn maandagen 16 juli, 13 augustus en 27 augustus. Door de werken op het domein Steenberg kom je best te voet of per fiets. Meer info: www.zomerconcerten.live. (KMJ)